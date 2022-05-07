انخفاض إنتاج القمح في أوكرانيا بمقدار الثلث

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أنه المرجح أن يكون إنتاج القمح في أوكرانيا أقل بمقدار الثلث على الأقل مما كان عليه في السنوات العادية، وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية للبلاد.

وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا أنتجت العام الماضي حوالي 33 مليون طن من القمح صدرت منها حوالي 20 مليون طن ما يجعلها سادس أكبر مصدر على مستوى العالم، أما هذا العام فإن البلاد لديها القدرة فقط على إنتاج حوالي 21 مليون طن من القمح بانخفاض حوالي 23% عن متوسط السنوات الخمس السابقة، ومن المرجح أن ينخفض بنسبة 35% على الأقل هذا العام مقارنة بعام 2021 في حال استمرار الحرب.

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