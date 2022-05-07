انتشار لمرض التهاب الكبد الحاد في أوروبا

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن تسجيل حوالي 95 حالة إصابة بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ في 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكانت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق قد أبلغت عما يقرب من 230 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهولة المنشأ في أكثر من 20 دولة.

وتم تسجيل معظم الحالات في إيطاليا بواقع 35 حالة وإسبانيا بواقع 22 حالة وفي كل من هولندا والدنمارك 6 حالات، بينما يوجد في إيرلندا أقل من 5 حالات، وبلغ عدد الحالات في البرتغال ورومانيا 4 حالات لكل منهما، وفي بلجيكا 3 حالات، وتم تسجيل حالتين في كل من النمسا وقبرص وفرنسا والنرويج، وتم اكتشاف حالة واحدة في ألمانيا وبولندا وسلوفينيا .

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