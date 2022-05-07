السفارة الروسية في ألمانيا تعلن إحباط هجوم ضد الصحفيين الروس في برلين .

برلين 7 مايو 2022 ( وال )-قالت السفارة الروسية في المانيا أنه تم إحباط “هجوم إرهابي بالمتفجرات “ضد صحفيي روس في العاصمة برلين .

واضافت وسائل الإعلام الروسيةإنه تم العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيشون فيه ، وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى.

وأرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالتحقيق في الحادث.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى باتخاذ تدابير فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها.

وجاء في بيان الخارجية ( نطالب السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها. والحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة”.

من جهتها باشرت الشرطة الألمانية تحقيقا بالحادث وتم فتح تحقيق جنائي بعد اكتشاف وجود جسم مشبوه (متفجرات) في المبنى المذكور.

في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، تعرض مبنى يقطنه صحفيو وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم للهجوم.

كما علمت وكالة “نوفوستي” من مصادر قريبة من التحقيق، تم العثور على متفجرات (عبوة ناسفة) في محراب المبنى، وتم إجلاء الصحفيين وأفراد عائلاتهم واستدعاء ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث.

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