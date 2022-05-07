الناتو : ندعم أوكرانيا بقوة ولن نصبح طرفا في الصراع .

بروكسل 7 مايو 2022 ( وال )- قال الأمين العام لحلف الناتو ” ينس ستولتنبرغ ” إن الناتو يدعم أوكرانيا بقوة لكنه لن يصبح طرفا في النزاع .

وأضاف ” ستولتنبيرغ ” في مقابلة مع صحفية نشرت اليوم يجب أن نفعل كل شيء حتى لا يمتد ما يحدث في أوكرانيا إلى دول أخرى، لهذا السبب لا نرسل أي قوات من الناتو إلى البلاد ، ندعم البلاد بشكل جماعي ، لكننا لسنا طرفا في الصراع ، وفي الوقت نفسه نزيد عدد القوات والمعدات في شرق الناتو لحماية أعضائنا.. ألمانيا تلعب دورا رائدا في هذا”.

وأوضح ” ستولتبيرغ ” أن الحلف يعتزم إرسال إشارة “واضحة جدا” لموسكو بأن الهجوم على إحدى دول الحلف “سيكون هجوما على جميع الدول الأعضاء الثلاثين”.

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