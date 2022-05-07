تنصيب ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية تبدأ في 14 مايو

باريس 07 مايو 2022 (وال)- جرت بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية صباح اليوم السبت؛ مراسم إعادة تنصيب “إيمانويل ماكرون” البالغ 44 عاما، رئيسا لجمهورية فرنسا لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

ودعا ماكرون في خطاب التنصيب إلى “التحرك دونما هوادة لتكون فرنسا أكثر استقلالا، وأن ولايته الثانية ستكون جديدة، وليست استمرارا لولايته الأولى”.

وجاء التنصيب خلال حفل منقول على الهواء مباشرة عبر العالم، بعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري “لوران فابيوس” فوز ماكرون في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، والذي جرى في 24 أبريل الماضي، وتغلب فيه ماكرون على منافسته مرشحة أقصى اليمين “مارين لوبان” بحصوله على 58.55% من أصوات الناخبين.

ودعا الرئيس في كلمة مقتضبة بمناسبة تنصيبه إلى “التحرك دونما هوادة لتكون فرنسا أكثر استقلالا”، مشددا على الحاجة إلى الابتكار في وقت تواجه فيه فرنسا وأوروبا تحديات غير مسبوقة على حد قوله.

وتبدأ الولاية الرئاسية الثانية لماكرون رسميا في الــ 14 من الشهر الحالي، ومن المنتظر أن يعين رئيسا جديدا للوزراء عقب بدء ولايته الثانية رسميا، على أن تجري الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل لانتخاب اعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية. (وال)

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