اختتام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو في ذهاب نصف نهائي لكأس الكونفدرالية .

7 مايو 2022 م ( وال )- أختتم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وكان الاجتماع عقد صباح اليوم السبت في مدينة بنغازي بحضور مندوبي أندية الأهلي طرابلس وأورلاندو بايرتس ومراقب المباراة ومندوب من الكاف.

وتقرر خلال هذا الاجتماع أن الأهلي طرابلس سيدخل المباراة مرتديا الزي الأخضر و حارس المرمى الزي الأصفر فيما يرتدي أورلاندو القميص الأسود وحارس المرمى الزي الأحمر.

ويأمل الممثل الوحيد لليبيا ” الأهلي طرابلس ” في حسم الأمور مبكرًا وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب من أجل السفر إلى جنوب أفريقيا وخوض مباراة الإياب بأكثر أريحية وتحقيق التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية .

من جهة أخرى يختتم فريق الأهلي طرابلس مساء اليوم تحضيراته على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي استعدادًا للقاء نادي أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي، مساء يوم غد الأحد عند الساعة الـ6:00 بتوقيت ليبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية .

وكان الاتحاد الأفريقي” الكاف” ابلغ نظيرة الاتحاد الليبي لكرة القدم بعدم الموافقة على طلبه في إمكانية حضور الجماهير الرياضية للقاء لدواعي أمنية .

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