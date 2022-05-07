العراق.. الإعلام الأمني يعلن مقتل عناصر من داعش في نينوى

نينوى 07 مايو 2022 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم السبت، عن مقتل عدد من عناصر “داعش” في نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعد أن أكدت قواتنا المسلحة، أن لا مكان للإرهابيين على تراب وادي الرافدين، ها هي اليوم تترجم هذا التأكيد وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عجلة يستقلها عناصر عصابات داعش الإرهابية قرب أحد الإنفاق جنوبي الحضر”.

وأضاف البيان “باشر تشكيل مسلح من الشجعان في طيران الجيش نحو هذه العجلة، وأثناء عملية الاستطلاع حاول العناصر الإرهابيين الهرب بالعجلة، إلا أن الأبطال في طيران الجيش أرسلوا هذه العناصر الإرهابية الى جهنم وبئس المصير بعد مطاردتهم للعجلة وترجل هذه العناصر منها”، مؤكدا “حرق العجلة بالكامل وقتلهم جميعا”.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، في سياق منفصل عن مقتل “متهم” في الشطرة بمحافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان، إن “القوات الامنية المتمثلة بالقوات الخاصة وقسم شرطة الشطرة وفوج طوارئ ذي قار الخامس ومكتب استخبارات وأمن الشطرة الميداني شرعت، اليوم السبت، بتنفيذ أوامر القاء القبض وفق أحكام المادة (406) الصادرة بحق المتهم (حكيم کریم حميدي) يسكن قرية بني زيد ال عداي ضمن محافظة ذي قار”.

وأضاف البيان أن “هذا المجرم كان داخل داره وبحوزته اسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية، ويستخدم افراد أسرته كدروع بشرية”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية تمكنت من تطويق داره وفصل الأطفال والنساء عنه بعد أن تعاملت بمهنية عالية مع الموقف”.

ولفت البيان الى أن “المتهم أقدم على تفجير رمانه يدوية، مما أدى إلى مقتله، وإصابة اثنين من الضباط من ضمن القوة المنفذة للواجب كانا على مقربة من المتهم”.

وأفاد مصدر أمني اليوم السبت، أن انفجارا لم تعرف طبيعته وقع ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.(وال نينوى ) س خ.

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