حكومة الجزائر تكلف ذوي الاختصاص بتجهيز "إستراتيجية تطوير الهيدروجين" .

الجزائر 7 ابريل 2022 م (وال) ــــ كلفت حكومة الجزائر وزارة الطاقة والمناجم، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة باعداد استراتيجية الهيدروجين الوطنية .

وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم السبت ، خلال مشاركته في فعاليات “الطبعة 26 من يوم الطاقة”، التي جاءت بعنوان “من أجل انتقال طاقوي مع الهيدروجين الأخضر” : (إن الحكومة شكّلت لجنة وزارية مشتركة من قطاعات عدة، هي: الطاقة والانتقال الطاقوي والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والمالية والمحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بغرض إعداد الإستراتيجية ، وان البيانات الأولية تكشف عن أن الجزائر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتؤدي دورًا إقليميًا بارزًا في مجال الهيدروجين؛ لذا جاءت فكرة هذه الإستراتيجية) ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية .

وقال الوزير ، محمد عرقاب، إن بلاده لديها إمكانات هائلة تساعدها في تنفيذ إستراتيجية تطوير الهيدروجين، بوصفه إحدى أدوات تحول الطاقة، تتمثل في الطاقة الشمسية وشبكات واسعة لنقل الكهرباء، وقدرات البحث العلمي، إضافة إلى كميات كبيرة من احتياطي المياه .

واختتم الوزير كلمته قائلًا (إن تطوير الهيدروجين يُعد ملفًا إستراتيجيًا لأمن الطاقة في البلاد على المدى البعيد، وهذه المناقشة ستسهم في تبادل الآراء حول دوره في الانتقال الطاقوي والسبل الكفيلة لإضافته إلى مزيج الطاقة الوطني) .

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قد أكد، في 24 فبراير الماضي، أن بلاده يمكن أن تكون (فاعلًا أساسيًا) في مجال الهيدروجين الأخضر، والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة خلال السنوات المقبلة .

يُذكر أن الهيدروجين يُنتج عبر إجراء التحليل الكهربائي للمياه لفصل ذرات الهيدروجين عن الأكسجين .

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