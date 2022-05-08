الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة تكشف عن النسبة المئوية لعدد الحجاج والفئة العمرية المسموح بها لحج هذا العام 1443هـ 2022م،

طرابلس 07 ابريل 2022م ( وال ) – كشفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت عن النسبة المئوية لعدد الحجاج وتحديد الفئة العمرية المسموح بها لحج هذا العام 1443هـ 2022م،وفقا للشروط والاجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة العربية السعودية .

وأفادت الهيئة، في بيان لها، بأن نسبة الحجاج عموما بلغت هذا العام 42٪ ليكون عدد الحجاج الليبيين 3531 حاجا ليبيا بما في ذلك أعضاء البعثة حسب ما أعلنتهُ وزارة الحج السعودية.

وقالت الهيئة إن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي الفئة التي تحت سن الـ65 سنة أما ما فوق ذلك فلا يمكنهم نيل التأشيرة ولا دخول بلاد الحرمين الشريفين.

وأكدت بيان الهيئة أن عدد الحجاج المحدد سيكون وفق القائمة المعلنة والكشف المسلسل الصادر عام 1441هـ/ 2020 م والذي تم تأجيله نظرا لجائحة كورونا، وذلك مع حفظ الحق لمن لم يبلغهم التسلسل. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن باب التنازلات والاستبدالات والتكريم يتعذر فتحه وفقا للشروط المحددة.

واوضح الهيئة ان كل هذه الاجراءات تأتي في اطار التعامل مع الواقع الذي وجدته الهيئة امامها وكذلك المستجدات التي اعلنت عنها المملكة العربية السعودية .

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