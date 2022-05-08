الرئيس الشيشاني يؤكد سيطرة قواته على بوباسنا الأوكرانية

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، سيطرة قواته على معظم أرجاء بلدة بوباسنا الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال قديروف في منشورٍ على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، إن مقاتلي القوات الخاصة الشيشانية احتلوا معظم أنحاء المدينة، وأشار إلى أنّهم يقومون الآن بتطهير الشوارع الرئيسية والأحياء المركزية للمدينة بشكلٍ كامل.

من جهةٍ أخرى قال مسؤولون أوكرانيون، إنّ معركة السيطرة على المدينة ما زالت مستمرة حتى الآن، وأكدوا عدم سقوط المدينة بالكامل بأيدي القوات الشيشانية.

يُذكر أنّ الرئيس الشيشاني وصف نفسه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية بجندي مشاة، يأتمر بأمر الرئيس فلاديمير بوتين.

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