الرئيس الأوكراني يؤكد إنقاذ مئات المدنيين من مصنع آزوفستال

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنقاذ أكثر من 300 مدني من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة، والذي كان عرضةً للقصف الروسي خلال الأسابيع الماضية.

وقال الرئيس الأوكراني إنّ عمليات الإنقاذ تركز حالياً على إخراج الجرحى والمسعفين، وأشار إلى الجهود التي تبذلها بلاده والأمم المتحدة من أجل فتح ممرات إنسانية لإخراج جميع المدنيين المتواجدين في ماريوبول والبلدات والقرى المحيطة بها.

من جهتها قالت القوات الأوكرانية المدافعة عن مصنع آوزفستال إنّها لن تستسلم، وأكدت استمرارها في الدفاع عن المصنع والمدينة.

يُذكر أنّ روسيا تسعى للسيطرة على مصنع آزوفستال وإعلان السيطرة على ماريوبول بشكلٍ كامل، بالتزامن مع عيد النصر.

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