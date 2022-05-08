الأزمة اللييبة على طاولة البيت الأبيض

واشنطن 08 مايو 2022 (وال) _ يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي (ماريو دراجي) نظيره الأمريكي الرئيس الأمريكي (جو بايدن), و ذلك خلال زيارته للولايات المتحدة العاشر من مايو الجاري .

هذا و أفادت مصادر رسمية للحكومة الإيطالية، أن تطورات الأزمة الليبية ستكون على رأس المباحثات التي سيجريها دراجي، خلال زيارته الأولى كرئيس للحكومة الإيطالية للبيت الأبيض، كما سيتطرق اللقاء لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى بحث قضايا أمنية واقتصادية، ومكافحة التغير المناخي.

يأتي اللقاء المرتقب بين الزعيمين في ظل الإستعدادات لتنظيم قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وقمة حلف شمال الأطلسي الناتو في يونيو المقبل بولاية بافاريا الألمانية، والعاصمة الإسبانية مدريد. (وال _ واشنطن) ه ش

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