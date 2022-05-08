الدفاع الروسية: قواتنا الجوية استهدفت 130 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية استهدفت 130 منشأة عسكرية أوكرانية فيما دمرت قوات المدفعية والصواريخ منصتين لإطلاق صواريخ “إس-300”.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن بين الأهداف التي قصفها الطيران الروسي ثلاثة مراكز قيادة و123 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية وبطاريتين للمدفعية، ومستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.

وأضاف كوناشينكوف أنه قتل جراء الضربات ما يصل إلى 420 عنصرا من قوات القوميين المتطرفين، كما تم تعطيل 55 قطعة من المعدات العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا