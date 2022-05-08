طرابلس 8 مايو 2022 م ( وال ) نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الحالة الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 08–05–2022م

طقس ربيعي معتدل نسبيا على أغلب مناطق ليبيا.

– المنطقة من رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20-26)مْ.

– الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:-

– تشهد السماء تكاثر للسحب مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة .

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20-25)مْ، وتصل هذا اليوم على جالو والجغبوب إلى ( 32 ) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء على بعض المناطق .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-34)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً على السرير و تازربو إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(35- 38)مْ.

-مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الأحد الساعة(19:53)

– شروق الشمس ليوم الغد الاثنين سيكون على تمام الساعة (06:12)