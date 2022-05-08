السيدة الأميركية الأولى تصل أوكرانيا ضمن جولة لدعم لاجئي الحرب

وصلت السيدة الأميركية الأولى “جيل بايدن” -الأحد- إلى أوكرانيا بعد أن عبرت الحدود وبدأت جولتها بزيارة مدرسة تُستغل كمأوى مؤقت في ظل ما تشهده البلاد من حرب روسية لم تتوقف منذ شهرين.

وستلتقي السيدة بايدن بنظيرتها الأوكرانية خلال الزيارة، ووفقاً لوكالات الأنباء الأميركية تهدف الزيارة لإبداء الدعم لشعب أوكرانيا “وسط الغزو الروسي” ، حيث قالت إنها رأت من المهم أن تظهر للشعب الأوكراني ضرورة إيقاف هذه الحرب التي وصفتها بالوحشية وأن “شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الأوكرانيين”.

وتجدر الإشارة إلى أن جيل بايدن قد أمضت عيد الأم في سلوفاكيا، حيث التقت بأمهات أوكرانيات شردتهن الحرب الروسية، وأكدت دعم الشعب الأميركي لصمودهن.

وتأتي زيارة زوجة الرئيس الأميركي ضمن جولة تشمل زيارة دول شرق أوروبا تستغرق أربعة أيام لتسليط الضوء على دعم بلادها للاجئين الأوكرانيين والدول الحليفة مثل رومانيا وسلوفاكيا، التي توفر ملاذا آمنا لهم، حيث أمضت يومي الجمعة والسبت في رومانيا، وزارت القوات الأميركية والتقت أمهات وأطفال أوكرانيين لاجئين.

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