ليبيا نيوز

السفير ريتشارد نورلاند يصف تعيين أول قنصل ليبي في هيوستن بالداعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الليبية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 08 مايو 2022 (وال)- أعتبر سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، إن تعيين ليبيا قنصلا لها في هيوستن بالتعيين الهام لدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الليبية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير نورلاند – في صفحة السفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع تويتر – عقب لقائه السبت في تونس مع قنصل عام لليبيا في هيوستن محمد التريكي، وهو أول قنصل لليبيا في هيوستن، وهنأه على هذا التعيين الذي وصفه بالهام لدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الليبية. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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