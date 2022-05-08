الدورة 6 لمؤتمر بروكسيل لــ "دعم مستقبل سوريا" يبدأ غدا دون حضور النظام وروسيا .

بروكسيل 8 مايو 2022 م (وال) ــــ تبدأ أعتبارا من غد الاثنين 9 مايو ، في العاصمة البلجيكية “بروكسيل” أعمال الدورة السادسة لمؤتمر بروكسيل ، حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” ، ويستغرق يومي التاسع والعاشر من مايو 2022 الجاري ، وفي غياب النظام السوري والاتحاد الروسي .

وأفادت مصادر الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع الوزاري سيعقد في 10 مايو شخصيا في بروكسيل ، بينما سيُعقد يوم الحوار في 9 مايو بشكل مختلط (شخصي وافتراضي) لإتاحة الفرصة لمشاركة أوسع من قبل منظمات المجتمع المدني في المنطقة ، وذلك لمواصلة دعم الشعب السوري في سوريا والمنطقة، وحشد المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ونقلت منصة الأمم المتحدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمنظمة ، ميشيل باشيليت قولها : (أنه بعد 11 عاما لا يزال الوضع على ما هو عليه – مفجع – كما شوهد قبل أسبوع من خلال نشر مقطع فيديو صادم يظهر لقطات لرجال عزل يتم اعتقالهم من قبل رجال يرتدون زيّا عسكريا وقد دُفعوا إلى حفرة حيث تم إعدامهم وحرقهم) .

من جهتها وجهت روسيا انتقادات شديدة إلى خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم المؤتمر السادس لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، دون دعوة دمشق وموسكو إليه .

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن (الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية في التاسع والعاشر من مايو الجاري لا تزال ثابتة، أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والمنطقة من خلال التفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وكذلك تسوية التحديات الإنسانية الأكثر شدة، منها تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق .

وذكرت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي تقليديا يحاول تحقيق هذه الأهداف دون التعاون مع حكومة سوريا ودون دعوة ممثليها إلى المؤتمر، فــ (هذه المرة قررت بروكسل الذهاب أبعد من ذلك وعدم توجيه الدعوة لحضور الفعالية إلى المسؤولين الروس الذين سبق أن شاركوا في مؤتمرات المانحين بشأن سوريا) .

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