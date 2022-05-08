السائح يناقش مع ستيفاني وليامز آفاق التعاون لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية

طرابلس 08 مايو 2022 (وال)- استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر المفوضية اليوم الأحد، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني ويليامز، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وتم خلال اللقاء؛ مناقشة الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) للمفوضية، لتعزيز جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

كما تم استعراض الأوضاع السياسية؛ وإجراء الانتخابات في القريب العاجل، ومدى جاهزية المفوضية وقدرتها على تنفيذ لتلك الاستحقاقات خلال الفترة القادمة.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة. (وال)

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