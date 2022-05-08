الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها لتركيا بعد توقف دام لأكثر من عامين .

اسطنبول 8 مايو 2022 م (وال) ــــ استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد توقف عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المميت .

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أمس السبت، إن طائرة تابعة للشركة حطت في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافراً .

ولفتت الوكالة التركية إلى أن الشركة السعودية أطلقت رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة .

وبينت أن رحلات جدة والمدينة ستتم ذهاباً وإياباً يومياً، فيما ستكون رحلات الرياض أيام الثلاثاء والخميس والسبت .

وأول من أمس الجمعة، قالت وسائل إعلام تركية إن المملكة العربية السعودية بصدد استئناف الرحلات الجوية إلى إسطنبول، في تطور يتزامن مع تقارب متصاعد في العلاقات بين البلدين .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار مدينة جدة السعودية، في نهاية أبريل الماضي، وأجرى مشاورات مع الملك سلمان وولي العهد، في زيارة تعد الأولى منذ يوليو 2017 .

وخلال الزيارة قال أردوغان إنه سيعمل مع الجانب السعودي على تدشين حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين .

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