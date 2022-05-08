غرفة تجارة طرابلس تقيم حفل معايدة لنزلاء مركز الأندلس لذوي الإعاقة المتعددة.

طرابلس 08 مايو 2022م (وال) – أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أمس السبت ، بالتنسيق مع مجموعة المحبة ، ونادي صندوق التضامن الرياضي الثقافي الاجتماعي بطرابلس حفل معايدة لنزلاء مركز الأندلس للأشخاص ذوي الإعاقة المتعددة بتاجوراء .

و حضر الحفل الذي لاقى فرحة عارمة من قبل نزلاء المركز والعاملين به على حد سواء مدير عام الغرفة ” محمد دوزان” وعدد من مدراء الإدارات بها، ولفيف من العاملين بالمركز، وعدد من كوادر وزارة الشئون الاجتماعية،

وفي ختام الحفل الذي تخللته جولة موسعة داخل أقسام المركز شملت شروح ضافية من قبل إدارته، قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمنح العاملين بالمركز شهائد تقدير وهدايا عينية عرفانا منها وتقديرا للجهد اليومي الذي يبذلونه على مدار الساعة في خدمة ( 130 ) نزيل ونزيلة من مختلف الأعمار بإعاقات مزمنة مختلفة تتراوح ما بين الحادة والمتوسطة.

(وال)