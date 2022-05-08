صنع الله ووليامز يجددان التأكيد على أهمية إنهاء إغلاق النفط في أسرع وقت وحماية الموارد من الاستغلال والتسيس

طرابلس 08 مايو 2022 (وال)- عقد بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد، لقاء جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، خصص لمناقشة التأثير على المستوى المحلي والدولي لإغلاق النفط، بما في ذلك الصعوبات التي في البنية التحتية التي تنشأ جراء الإغلاق المطول، بالإضافة إلى خسارة الإيرادات حسبما أفادت الأخيرة في تغريدة نشرتها بصفحتها على تويتر.

وقالت ستيفاني وليامز – في تغريدتها – “لقد جددنا في اللقاء التأكيد على أهمية إنهاء إغلاق النفط في أسرع وقت ممكن، وكذلك على ضرورة حماية الموارد الوطنية الليبية من الاستغلال والتسيس”. (وال)

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