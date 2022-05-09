صدور كتاب جديد عن “العلماء والسلاطين في الدولة العثمانية المبكّرة”

الكويت 09 مايو 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن “دار صفحات” كتاب “العلماء والسلاطين في الدولة العثمانية المبكّرة”، للأكاديمي والباحث التركي عبد الرحمن أتشيل، وترجمة سعيد آل عبد السلام، وتقديم منذر الحايك.

وجاء في تقديم الكتاب أن المؤلف يعتمد منهجًا تاريخيًا استقصائيًا، يُضيء من خلاله على حالة العلماء والعلوم في بدايات الدولة العثمانية، والعلاقة التي جمعت هذه الفئة من المجتمع برجال الحكم، والقوانين المتعلّقة بالمدرّسين والمدارس، مُحلّلًا انعكاس ذلك على الطور الأوّل من عمر الدولة، كما أنه يستكشف الانخراط التدريجي للعلماء في الإدارة، ومشاركاتهم في صياغة القوانين التي تحكم مهنهم.(وال _ الكويت) ح م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال