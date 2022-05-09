ليبيا نيوز

قبيل أيام من اجتماعات اللجنة المشتركة من النواب والدولة : مجلس الدولة يعقد جلسة تشاورية لمناقشة آخر المستجدات السياسية.

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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