صدور عدد جديد من ” تبيُّن” 40: دراسات فلسفية ونقدية

رام الله 09 مايو 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الأربعون من الدورية المحكّمة “تبيُّن” للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية.

وتضمّن العدد الدراسات التالية: “الرد بالكتابة في الرواية الفلسطينية النسوية”، لحنان العيسي، و”من تحليل الخطاب الروائي (البويطيقي) إلى تحليل النص المترابط (السيبرنطيقي) في المشروع النقدي لسعيد يقطين”، لسعيد أوعبو، و”تمثيل الهوية الهجينة في رواية “ساق البامبو” لسعود السنعوسي”، لمحمد بوعزة، و”نقد منهج التأريخ الكولونيالي للفكر العلمي في الصين: مفارقة جوزيف نيدهام”، لخالد قطب، و”مفهوم السياسات الحيوية بين ميشيل فوكو وجورجيو أغامبين”، لعامر شطارة، ودعاء نصار، و”الإجماع ومآزق تجديده عند حسن حنفي”، لعبد العزيز محمد الجابر، و”الأسئلة والتحولات من عصر العقل إلى ما بعد الحداثة”، لمحمد عبد الله المحجري.

وتضمّن العدد أيضًا ترجمة أنس إبراهيم لمقالة لمارسيلو سفيرسكي بعنوان “الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني وإنتاج الأرض الفارغة”. وفي باب “مراجعات الكتب”، وردت مراجعة لكتاب “تاريخ موجز للعلمانية” لغرايم سميث، أعدّها كمال طيرشي.(وال _ رام الله) ح م

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