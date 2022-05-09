رئيس ألمانيا : الحرب في أوكرانيا منعطف تاريخي وحلم بناء البيت الأوروبي المشترك باء بالفشل .

برلين 8 مايو 2022 ( وال )- أعلن الرئيس الألماني ” فرانك فالتر شتاينماير ” أن الجهود الرامية إلى بناء “البيت الأوروبي المشترك” باءت بالفشل في ظل الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

وقال ” شتاينماير ” في كلمة ألقاها اليوم الأحد في جمعية النقابات الألمانية (DGB) في برلين بمناسبة ذكرى استسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ، إن الثامن من مايو أصبح “يوم حرب” هذا العام في ظل الأحداث في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الألماني إلى أن أجيالا من السياسيين عملوا على تفادي تكرار مثل هذه الحرب في أوروبا ، مذكّرا بالمبادرة التي تقدم بها آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، لبناء “البيت الأوروبي المشترك”.

وقال: “لكن اليوم، في الثامن من مايو هذا العام ، باء حلم بناء البيت الأوروبي المشترك بالفشل وحل الكابوس محله”.

وذكر ” شتاينماير ” أن النزاع في أوكرانيا يدفع أوروبا إلى “استنتاجات مؤلمة”، وأن هذه الحرب تمثل ابتعادا عن الكثير من الأمور التي كانت تعد بديهية. إنها منعطف تاريخي”.

ووجه الرئيس الألماني انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهما إياه بـ”تشويه التاريخ” من خلال تبرير العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا بمحاربة النازية.

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