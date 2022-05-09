صدور كتاب “أغانينا – التراث الشعبي الشفهي المنقول لبلدة بيتا”

نابلس 09 مايو 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الفاروق للثقافة والنشر في نابلس (فلسطين)، كتاب جديد للكاتب والباحث الدكتور سرمد فوزي التايه، تحت عنوان “أغانينا – التراث الشعبي الشفهي المنقول لبلدة بيتا”.

ووفقًا للناشر يحتوي الكتاب الذي يقع في 198 صفحة من القطع المتوسط، على ما جاء مشافهة على ألسن العارفين والمتقنين للتراث والفن الأصيل ضمن جغرافيا وتاريخ بلدة بيتا الفلسطينية، جنوبي نابلس.

ويرصد الأغاني الشعبية كما وردت على لسان أصحابها ومُردّديها بمصطلحاتها ولهجتها ولكنتها العامية الأصلية والمناسبات السعيدة والحزينة، ويتضمن الجزء الأول أغاني النساء، ثم الجزء الثاني المتعلق بأغاني الرجال، وأخيرًا الجزء الثالث للمُتفرقات ويحتوي على أهازيج إحياء المولد النبوي الشريف، والأغاني الوطنية، إضافة إلى ما كان يُردَّد في الأتراح وحالات فقد الأعزّاء والخلان من لطمٍ وتناويح، ثم الطهور، ويليه ما كان في وداع الحُجاج واستقبالهم، وعند السفر، والبناء، إضافة إلى أقوالهم في أوقات العمل بالأرض والتمسُّك بها والعشق لترابها، وهناك أيضًا ما يُقال في حالات قطف ثمار الزيتون، وحصاد القمح والشعير وشتى أنواع البذور.

والمؤلف سرمد التايه فلسطيني الجنسية ومولود في العراق عام 1973، ويحمل شهادة دكتوراه في فلسفة العلوم، وله عدة إصدارات أدبية وكتب علمية، وأخرى متعلقة بالتنمية البشرية إضافة إلى نشره أبحاثًا علمية محكمة والعديد من المقالات الصحية والتربوية والاجتماعية والسياسية.(وال _ نابلس) ح م

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