باشاغا يبحث مع أعيان وأهالي وادي زمزم احتياجات المنطقة.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
صنع الله يبحث آخر المستجدات تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب .
تم النشر منذُ 47 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
صدور كتاب “أغانينا – التراث الشعبي الشفهي المنقول لبلدة بيتا”
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
رئيس ألمانيا : الحرب في أوكرانيا منعطف تاريخي وحلم بناء البيت الأوروبي المشترك باء بالفشل .
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
صدور عدد جديد من ” تبيُّن” 40: دراسات فلسفية ونقدية
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك