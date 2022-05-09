وليامز وسفير مالطا يؤكدان دعمهما لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء على الأرض.

طرابلس 08 مايو 2022 م (وال) –ناقشت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ” ستيفاني وليامز ” مع سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا ” تشارلز صليبا” اليوم في طرابلس الوضع الحالي في ليبيا.

وقالت ” وليامز ” في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بشبكة التواصل (تويتر) إن اللقاء كان فرصة لاطلاعه على اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المخطط عقده في القاهرة في 15 مايو لإعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين.. ولتمكين إجراء الانتخابات الوطنية في غضون فترة زمنية قصيرة وبجدول زمني واضح.

وأضافت أنه خلال اللقاء، أكدنا من جديد دعمنا لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء على الأرض.

(وال)