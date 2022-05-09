خلال اجتماعها مع صنع الله : ويليامز تؤكد على دور مؤسسة النفط الفني الرامي لدعم الاقتصاد الليبي .

طرابلس 09 مايو 2022م ( وال ) – جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ” ستيفاني ويليامز ” التأكيد على دعم البعثة الأممية الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق خططها وأهدافها لزيادة معدلات الإنتاج، خدمةً لمصالح الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها صباح اليوم الاحد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس ” مصطفى صنع الله ” بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس.

كما أكدت ” وليامز ” خلال اللقاء على دور المؤسسة الفني وغير السياسي الرامي لدعم الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات التي واجهها وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر موقع ” فيسبوك “.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع قطاع النفط في ليبيا والصعوبات والتحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

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