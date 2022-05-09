خلال افتتاحه معرض طرابلس الدولي: " الدبيبة " يؤكد سعي حكومته لأنشاء مدينة للمعارض وفقا للمعاير الدولية.

طرابلس 09 مايو 2022م ( وال ) – أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الاحد أن حكومته تسعى لأنشاء مدينة للمعارض في طرابلس وفقا للمعاير الدولية .

وقال ” الدبيبة ” في كلمة له خلال حفل افتتاح معرض طرابلس الدولي في نسخته الـ(48 )– إن مدينة المعارض الجديدة ستكون تحفة معمارية وصرحا اقتصاديا وتجاريا يساهم في تطوير هذا الوطن الذي نسعى لإعادة بنائه وتطوير بنيته التحتية تحقيقا لطموحات الشعب الليبي.

كما أضاف بأن حكومته تسعى الى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ودعم الشباب الطموح الى بناء أعمالهم الخاصة، إضافة إلى سعيها الدؤوب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المستثمرين للدخول الى السوق الليبي لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على البطالة في البلاد.

وأشار ” الدبيبة ” في كلمته إلى أن معرض طرابلس الدولي الذي أنشئ عام 1926 يعد من أقدم المعارض التجارية في افريقيا والعالم العربي، داعيا الجميع الى عدم التفريط في هذا الصرح الكبير.

وقال رئيس الحكومة إننا نسعى إلى رؤية هذا الوطن في مصافي الدول المتقدمة رغم كل التحديات التي تواجهه.

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