وليامز تجدد تأكيدها على أهمية إنهاء الإغلاق النفطي 

طرابلس 09 مايو 2022 (وال) _ ناقشت المستشارة الأممية في ليبيا (ستيفاني وليامز)، خلال لقائها أمس الأحد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ((مصطفى صنع الله) بطرابلس، التأثيرات على المستويين المحلي والدولي لإغلاق النفط.

وجددت “وليامز” تأكيدها على أهمية إنهاء إغلاق منشآت النفط الليبي في أسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة حماية الموارد الوطنية الليبية من الاستغلال والتسييس.

وأشار الجانبان إلى عواقب ما ينتج عن الإغلاق من الأضرار والصعوبات التي تطال البنية التحتية، التي تنشأ إثر الإغلاق المطول، علاوةً على خسارة الإيرادات. (وال _ طرابلس) هـ ش

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