مجموعة السبع توافق على تكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاق مجموعة السبع على تكثيف العالم للعقوبات الاقتصادية على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، بأي طريقة ممكنة.

ودعا مكتب جونسون، بعد اتصال شمل مجموعة السبع بالإضافة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم إلى دعم أوكرانيا وتقديم الدعم والمساعدة لها بأسرع طريقة ممكنة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد طالب الدول السبع بتقديم مساعدات عسكرية تساعد أوكرانيا على مواجهة روسيا، والاحتفاظ بأراضيها، واستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن الدول الغربية قدمت لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي العديد من المعدات الحربية والمساعدات الاقتصادية.

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