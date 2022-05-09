مقتل العشرات في هجوم شنه مسلحون على معسكر للتعدين بالكونجو.

كينشاسا 9 مايو 2022 (وال) – لقي العشرات من المدنيين مصرعهم في هجوم شنه مسلحون على معسكر للتعدين قرب بلدة “مونجوالو” في إقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية .

وأكد المتحدث باسم الجيش وقوع هجوم مميت في معسكر للتعدين بالقرب من “مونجوالو” امس الاحد .

وقال المتحدث إنه “في الساعات التالية سنعرف العدد الدقيق للقتلى” .. مضيفا أن “الجيش يعمل ليل نهار للقضاء تماما على الجماعات المسلحة هنا في إيتوري”.

وأشارت تقديرات قوى مدنية في الكونجو إلى مقتل ما بين 30 و50 شخصا ، وألقوا باللوم في عملية القتل على ميليشيا تدعى “كوديكو” اشتهرت بمهاجمة معسكرات المدنيين.

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