بريطانيا تزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا

في إطار سعيها لزيادة الضغط على روسيا؛ أعلنت بريطانيا عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء.

وأشارت بريطانية إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 2.10 مليار دولار ، قالت إن الهدف من هذه العقوبات زيادة الضغط على بوتين، وعدم منحه أي أموال تساعده على تعزيز نشاطه الحربي في أوكرانيا.

وأوضحت أن رسوم الاستيراد سترفع على بعض المنتجات الروسية بنسبة 35 نقطة مئوية، وأكدت حظرها صادرات مثل الكيماويات والبلاستيك والمطاط والآلات بقيمة 310 ملايين دولار أمريكي.

وقالت بريطانيا إنها بصدد سنّ عقوبات جديدة على روسيا في الوقت المناسب.

كما أكد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن بضائع روسية بأكثر من 4 مليارات دولار ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، وقال إن هذه العقوبات ستؤثر كثيرًا على روسيا اقتصاديًا.

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