بوتين: اضطررنا لصد عدوان محتم علينا.. بتحرك استباقي

في كلمة ألقاها خلال العرض العسكري الكبير الذي أقيم اليوم في الساحة الحمراء بموسكو، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية؛ أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي يقاتل حاليًا في أوكرانيا من أجل شعب دونباس، ومن أجل أمن وطنه.

وأشار إلى أن روسيا اضطرت لصد عدوان محتم عليها، بتحرك استباقي، وهنأ بوتين كل العسكريين والمحاربين القدامى بعيد النصر، معربًا عن الفخر بما حققوه من إنجازات.

واتهم بوتين في كلمته دول الناتو بالتخطيط لشن هجوم على شبه جزيرة القرم، مشددًا على أن روسيا كانت دائما تدعو إلى حوار نزيه وإلى أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، لكن أعضاء الناتو لم يرغبوا بالاستماع، وقاموا بالزحف نحو أراضي جوار روسيا عسكريا، والاقتراب من حدودها.

ولفت إلى أن كل الدلائل كانت توحي بأن “الصدام مع النازيين الجدد أمر لا مفر منه، وأكد بوتين أن مقاتلي دونباس وجنود الجيش الروسي يقاتلون في أرضهم، من أجل الوطن والمستقبل، كي يكون العالم خاليا من الجلادين والنازيين، بحسب تعبيره.

وشهد العرض العسكري مشاركة عسكريين من الوحدات التي تقاتل على الجبهات في أوكرانيا، إلى جانب أحد عشر ألف عسكري ومائة وإحدى وثلاثين قطعة من المعدات العسكرية، بينما ألغي الجزء الجوي من العرض في آخر لحظة بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وفي أول ردود الفعل على كلمة بوتين؛ اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن ما يريده الرئيس بوتين من هكذا عرض أن يشعر الشعب الروسي بالرهبة والترهيب.

وذكر أن استمرار الحرب غير المبررة في أوكرانيا لا يفعل شيئا سوى إهانة هؤلاء الجنود أنفسهم، سواءً كانوا يسيرون عبر الساحة الحمراء أو أولئك الأجداد الذين شاركوا في إحياء الذكرى.

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