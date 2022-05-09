السفير " ريتشارد نورلاند" يؤكد لعقيلة صالح دعم أمريكا لآلية إدارة عائدات النفط بقيادة ليبية .

القاهرة 9 مايو 2022 م ( وال ) – جددت أمريكا التزامها بدعم آلية لإدارة عائدات النفط بقيادة ليبية تعزز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا .

جاء ذلك في سلسلة تغر يدات نشرها سفيرها لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند” في حساب السفارة الأمريكية بتويتر» عقب لقائه رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” بالقاهرة الاحد تناول خلاله آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا .

وقال ” نورلاند” في أولى تغريداته ” التقيت في القاهرة برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا ، بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة ،

وأضاف في تغريدته الثانية ” جدّدتُ التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن “.

و في تغريدته الثالثة قال ” إن المستشار عقيلة صالح أكد له خلال اللقاء على مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

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