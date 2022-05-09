شولتس: بوتين لن يكسب الحرب.. وأوكرانيا ستصمد

في ردّ على اتهامات موجهة له بالتردد وبطء التحرك تجاه الحرب على أوكرانيا، دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سياسته، مؤكدًا أنه لن ينفذ “كل” ما يطلب منه، وجدد تعهده بألا يلحق الضرر بالشعب الألماني.

وأعرب شولتس، خلال كلمة متلفزة في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، عن قناعته الراسخة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكسب الحرب، وأن أوكرانيا ستواصل صمودها، “فالحرية والأمن سينتصران كما انتصرا على انعدام الحرية والعنف والديكتاتورية قبل سبعة وسبعين عامًا”، بحسب قوله.

وشدد شولتس على مواصلة التنسيق مع الحلفاء كي لا يتحول الهجوم الروسي إلى نزاع دولي.

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