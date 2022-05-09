وفد دبلوماسي أميركي يزور كييف.. تحضيرًا لعودة السفارة

في خطوة تهدف لاستئناف الوجود الأمريكي الكامل في كييف، وصلت سفيرة الولايات المتحدة كريستينا كفين وفريقها إلى العاصمة الأوكرانية، الأحد؛ لإجراء محادثات دبلوماسية قبل الاستئناف المزمع للعمل في سفارة كييف، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

وأعربت كفين، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام سفارة بلادها في كييف، عن سعادتها بتزامن عودتها مع احتفالات يوم النصر في أوروبا، مجددةً وقوف بلادها إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه.

من جانبه، نوه برايس بأن زيارة الوفد الدبلوماسي مؤقتة، ولا تشير إلى إعادة فتح السفارة مباشرة.

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