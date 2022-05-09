الكويت ومنظمة التعاون الاسلامي تحذران الكيان الصهيوني من هدم قرى فلسطينية

الكويت 09 مايو 2021 ( وال ) – حذرت وزارة الخارجية الكويتية ، ومنظمة التعاون الإسلامي، أمس الأحد، الكيان الصهيوني من مغبة بناء مستوطنات جديدة وهدم قرى فلسطينية.

جاء هذا التحذير بعم اعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة الماضية ، أن سلطاتها المعنية بصدد المصادقة على خمس وعشرين خطة لبناء 4 آلاف وحدة سكنية تقريبا في مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة) .

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تحذر من تداعيات تنفيذ سلطات الاحتلال الصهيوني مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية في بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وتدمير 12 قرية فلسطينية بمحافظة الخليل وتهجير 4000 مواطن فلسطيني عن قراهم ومنازلهم .

ووصفت تلك الخطط بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام “.

ودعت الخارجية الكويتية، مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بإلزام سلطات الاحتلال بالكف عن تنفيذ المشاريع الاستيطانية، وفق البيان ذاته.

من جهتها أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، مخططات العدو الصهيوني ، ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة واعتزام إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية.

وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي” ، داعية المجتمع الدولي إلى وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، ووقف انتهاكات إسرائيل وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها .