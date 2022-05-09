داعش يتبنى الهجوم الدامي شمال سيناء

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي وقع السبت الماضي في شبه جزيرة سيناء المصرية، وأودى بحياة ضابط وعشرة جنود.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قد ذكر أن عناصر تكفيرية هاجمت نقطة رفع المياه على الطريق المؤدية شرقًا من قناة السويس إلى الحسنة بوسط محافظة شمال سيناء.

وأوضح أن المهاجمين فجّروا سيارة ملغومة وأطلقوا نيران أسلحة ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة قبل أن تتصدى لهم تعزيزات عسكرية وتطاردهم.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

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