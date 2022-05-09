ليبيا نيوز

داعش يتبنى الهجوم الدامي شمال سيناء

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي وقع السبت الماضي في شبه جزيرة سيناء المصرية، وأودى بحياة ضابط وعشرة جنود.

وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قد ذكر أن عناصر تكفيرية هاجمت نقطة رفع المياه على الطريق المؤدية شرقًا من قناة السويس إلى الحسنة بوسط محافظة شمال سيناء.

وأوضح أن المهاجمين فجّروا سيارة ملغومة وأطلقوا نيران أسلحة ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة قبل أن تتصدى لهم تعزيزات عسكرية وتطاردهم.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك