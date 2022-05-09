بدء التصويت المبكر في الانتخابات الاتحادية الاسترالية.

كانبيرا 9 مايو 2022 (وال) – بدأت عملية التصويت المبكر في الانتخابات الاتحادية الاسترالية اليوم الاثنين ، لأولئك الذين لا يستطيعون التصويت في الموعد الاصلي المحدد للانتخابات في 21 مايو .

ويدلى الناخبون بأصواتهم في 550 مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد ، وسط توقعات بأن يدلي قرابة 17 مليون شخص من أصل 26 مليون مواطن استرالي بأصواتهم.

كما يتوقع أن يصوت الناخبون الذين يخشون من مخاطر فيروس كورونا مبكرا لتجنب الحشود في 21 مايو.

وأظهر استطلاعان جديدان للرأي أن حزب العمال المعارض، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، وسع تقدمه على الائتلاف الحاكم المحافظ بزعامة رئيس الوزراء سكوت موريسون.

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