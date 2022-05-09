أفغانستان.. تنديد أميركي بمرسوم يأمر النساء بتغطية وجوههن

وصفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد مرسوم طالبان الذي يأمر الأفغانيات بتغطية وجوههن في الأماكن العامة بـ”غير المعقول”.

وأكدت غرينفيلد أن ما فعلته طالبان يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان في أنحاء العالم، ويؤكد التحذيرات السابقة بأنه يجب الحكم على الحركة من خلال الأفعال لا الأقوال، كما يستدعي مضاعفة الالتزام بدعم النساء الأفغانيات للمضي قدمًا.

وينصّ المرسوم على معاقبة ولي أمر الفتاة التي لا تلتزم به بالسجن أو الطرد من وظيفته الحكومية.

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