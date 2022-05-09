طرابلس 9 مايو 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/05/09 ) اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية .

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على الساحل من مصراته الى سرت و الريح بحري الى براني سرعته تتراوح ما بين (05 -10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 0.75) متر و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ و الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا و الريح بحري الى شرش ســـرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.05– 1.25) متر و البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ و الرؤيـة جيدة