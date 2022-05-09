الرئيس الجديد لكوستاريكا يتولى مهامه.. متعهدا بالتغيير

بدأ رئيس كوستاريكا الجديد، رودريغو تشافيس روبلز، مهامه في ولاية تمتد لأربع سنوات قادمة، في مراسم تسلم خلالها الوشاح الرئاسي من رئيس البلاد المنتهية ولايته كارلوس كيسادا.

واستهل تشافيس، ولايته بهجاء ولوم سلفه والطبقة السياسية في البلاد، متعهدًا بإحداث تغيير كبير، وانتقد ما آلت إليه أوضاع البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتفشي الجريمة والاتجار بالمخدرات والطوابير الطويلة أمام مكاتب الضمان الاجتماعي.

وشدد على الحاجة الملحة للتغيير الذي لا يمكن تأجيله، معتبرًا أن صرخة ديمقراطية لن تُخمد.

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