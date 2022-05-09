ليبيا نيوز

مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب التي تنعقد بالكويت.

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 مايو 2022 م ( وال )   شارك وفد من مجلس النواب  في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب التي تنعقد بدولة الكويت

 وضم  الوفد عضو مجلس النواب ” إسماعيل الشريف “و العضوات   فوزية أبوغالية و   سعاد الشلي الاعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .

    وتناقش الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب  في دورتها  الرابعة عشر  التقريرين الإداري والمالي للأمانة العامة للاتحاد الكشفي لسنة 2021-2022 .م بالإضافة إلى انتخاب رئيس للاتحاد الكشفي واعضائه .

كما ستناقش الجمعية البرامج والخطط  للملتقى الكشفي للشباب  والاتحاد الكشفي واعتماد عدد من البرلمانيين في الجمعية العمومية للاتحاد.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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