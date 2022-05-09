مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب التي تنعقد بالكويت.

طرابلس 9 مايو 2022 م ( وال ) شارك وفد من مجلس النواب في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب التي تنعقد بدولة الكويت

وضم الوفد عضو مجلس النواب ” إسماعيل الشريف “و العضوات فوزية أبوغالية و سعاد الشلي الاعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .

وتناقش الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب في دورتها الرابعة عشر التقريرين الإداري والمالي للأمانة العامة للاتحاد الكشفي لسنة 2021-2022 .م بالإضافة إلى انتخاب رئيس للاتحاد الكشفي واعضائه .

كما ستناقش الجمعية البرامج والخطط للملتقى الكشفي للشباب والاتحاد الكشفي واعتماد عدد من البرلمانيين في الجمعية العمومية للاتحاد.