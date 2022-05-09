النيجر تستقبل آلاف اللاجئين مع تجدد العنف في البلدان المجاورة

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقها عقب وصول عشرات الآلاف من اللاجئين إلى النيجر خلال الأشهر الأربعة الماضية، هرباً من هجمات الجماعات المسلحة في البلدان المجاورة.

وأفادت المنظمة بأن النيجر سجلت أكثر من 36,000 لاجئاً جديداً من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو، بمعدل أكثر من 2,500 لاجئ جديد في الأسبوع، والذين بدأوا التوافد منذ يناير إلى منتصف أبريل 2022.

وتحتدم المعارك في مالي بين تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وحركة إنقاذ أزواد في منطقتي جاو وميناكا، كما تشهد نيجيريا تصاعداً للهجمات وأعمال النهب ومصادرة الممتلكات والاختطاف من قبل قطاع الطرق المسلحين في ولايتي كاتسينا وسوكوتو، وتستمر حالة انعدام الأمن في بوركينا فاسو مع ضعف سلطة الدولة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا