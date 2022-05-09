المنقوش وويليامز تبحثان آخر مستجدات السياسية وجهود البعثة في دعم الحل السياسي

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.

وثمنت المنقوش خلال لقائها اليوم الإثنين بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، جهود ستيفاني ويليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

بدورها أطلعت ويليامز الوزيرة على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية مختلفة، ونتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة ما بين 13 -18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا؛ بشأن كيفية الوصول للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية. (وال)

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