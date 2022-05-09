المصرف التجاري الوطني يستعد لتركيب منظومة مصرفية جديدة.

طرابلس 9 مايو 2022 م ( وال ) يواصل المصرف التجاري الوطني هذه الايام العمل للانتهاء من تركيب وتحديث المنظومة المصرفية الجديدة في اطار سعي المصرف لتحديث منظوماته المصرفية من أجل تقديم افضل الخدمات والمنتجات المصرفية .

وفي هذا الاطار يعلن المصرف عن قفل أبوابه من تاريخ 8-5-2022 لمدة اسبوعين لتركيب وتحديث المنظومة المصرفية الجديده ORACLE FLEX CUBE .

وتتضمن المنظومة الجديدة العديد من الخدمات المصرفية وهي من أحدث المنظومات في هذا المجال لخدمة قطاعي الأفراد والشركات بالاضافة الى العمل بنظام الصيرفة الاسلاميه والذي سيتيح للمصرف تقديم منتجات المرابحة التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية.

ويعلن المصرف أنه سيتم ارسال أرقام الحسابات الخاصة بالعملاء في رسالة نصية بعد الانتهاء من عملية التحديث