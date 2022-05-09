السايح وسفير إيطاليا لدى ليبيا يبحثان سُبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، آخر مستجدات الوضع السياسي وسُبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا.

وقدم جوزيبي خلال اللقاء – الذي عقد اليوم الإثنين بمقر المفوضية في طرابلس – تعازيه لـمجلس المفوضية في الشهداء ضحايا التفجير الإرهابي الذي طال مبنى المفوضية في الثاني من مايو عام 2018، مستذكرا هذه الواقعة الأليمة التي مرت ذكراها الرابعة قبل أيام.

وداعيا السفير الإيطالي في الوقت ذاته إلى تجاوز كافة المختنقات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصائيات الناخبين والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات.

وأعرب جوزيبي عن استعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية، في حال توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الفترة القادمة. مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال