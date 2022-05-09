اللافي وويليامز يبحثان آخر مستجدات العملية السياسية وجهود البعثة في دعم الحل السياسي

طرابلس 09 مايو 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، بحضور المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وآخر المستجدات في ملف المصالحة الوطنية الذي وصل لمراحله النهائية، وتمهيده الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تسهم في بناء دولة موحدة، وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.(وال)

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